2018/09/18 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت موانئ دبي العالمية تسويق سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات حسبما أفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

تضاف الصفقة إلى الإصدار المتوقع لصكوك لأجل عشر سنوات وسندات تقليدية لأجل 30 عاما بدأت الشركة تسويقها بين المستثمرين في وقت سابق، اليوم الثلاثاء.

وحددت موانئ دبي العالمية، الحاصلة على تصنيف ‭Baa1‬ من موديز و‭BBB+‬ من فيتش، السعر الاسترشادي الأولي بنحو 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة وفقا للوثيقة.

ويتولى ترتيب العملية باركليز وسيتي وسوسيتيه جنرال ومن المتوقع تسعيرها في وقت لاحق اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موانئ دبي تسوق سندات باليورو لأجل 8 سنوات) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موانئ دبي تسوق سندات باليورو لأجل 8 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).