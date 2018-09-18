2018/09/18 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل 18 صيادا يمنيا في قصف للتحالف العربي قبالة سواحل محافظة الحديدة

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