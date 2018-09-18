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شويغو يجري اتصالاً هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي ليبرمان
2018/09/18 | 11:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شويغو يعلن لليبرمان إنه نتيجة للأفعال غير المسؤولة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي حدثت مأساة أدت إلى مقتل 15 جنديا روسيا.

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