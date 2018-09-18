2018/09/18 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع الروسية تعلن انتشال أشلاء طاقم "إيل-20" إلى متن السفن الروسية في سوريا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الروسية: انتشال حطام الطائرة العسكرية وأشلاء أفراد طاقمها) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الروسية: انتشال حطام الطائرة العسكرية وأشلاء أفراد طاقمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).