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الدفاع الروسية: انتشال حطام الطائرة العسكرية وأشلاء أفراد طاقمها
2018/09/18 | 11:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الدفاع الروسية تعلن انتشال أشلاء طاقم "إيل-20" إلى متن السفن الروسية في سوريا

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