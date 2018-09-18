2018/09/18 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة “إيل-20” الروسية التي فقد الاتصال بها قرب اللاذقية مساء أمس، أسقطت بصاروخ سوري بالخطأ خلال تصدي الدفاعات الجوية السورية لغارة إسرائيلية، مشيرة إلى أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد المناسب على تصرفات إسرائيل الاستفزازية

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكو في بيان صحفي، إن 4 طائرات إسرائيلية من نوع “إف-16” ضربت مواقع سورية قرب مدينة اللاذقية بقذائف جوية موجهة حوالي الساعة العاشرة مساء أمس.

وقامت الطائرات الإسرائيلية بالاقتراب من أهدافها على علو منخفض من جهة البحر المتوسط، وهي تعرض السفن والطائرات المتواجدة في تلك المنطقة للخطر بشكل متعمد.

وألقت الطائرات الإسرائيلية بقذائفها بالقرب من نقطة تواجد فرقاطة “أوفيرن” الفرنسية وقريبا جدا من طائرة “إيل-20” الروسية وهي تستعد للهبوط.

واوضح كوناشينكو، أن الطيارين الإسرائيليين تستروا بالطائرة الروسية لتصبح عرضة للنيران السورية، لأن سطح “إيل-20” يزيد بكثير عن سطح “إف-16″، فأصابها صاروخ من منظومة “إس-200″، مبينا أن القوات الروسية تواصل حاليا عملية البحث والإنقاذ في منطقة سقوط الطائرة المحتملة.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تهدد “إسرائيل” بحق الرد بعد سقوط طائرتها في سوريا ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تهدد “إسرائيل” بحق الرد بعد سقوط طائرتها في سوريا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).