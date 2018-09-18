تحرير مختطفة والقبض على ثلاثة خاطفين بينهم امرأة في بغداد

2018/09/18 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تحرير مختطفة والقبض على خاطفيها في العاصمة.

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