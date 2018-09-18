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فرق الدفاع المدني تكافح حريق التهم روضة اطفال في المنصور
2018/09/18 | 14:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر امني في بغداد، اليوم الثلاثاء، بان فرق الدفاع المدني تكافح حريقا ان التهم روضة اطفال خلف مول المنصور، وسط العاصمة.

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