فيديو| مراسل الغد يستعرض أبرز المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء العراقي

2018/09/18 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس تحالف البناء بالعراق هادي العامري عن سحب ترشحه لمنصب رئاسة الوزراء، وقال إن المرشح لرئاسة الوزراء يجب أن يحظى بتوافق الكتل السياسية.

كما أفاد مراسل الغد بوصول رئيس مجلس النواب الحلبوسي ونائبيه إلى البصرة لبحث الأوضاع في المدينة، مزيد من التفاصيل مع محمد فاضل مراسل الغد في بغداد مع الإعلامية داليا نجاتي.

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