لوبيتيجي يقترب من الإفراج عن فينيسيوس

2018/09/18 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشفت تقارير صحفية، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، اقترب من المشاركة مع الفريق الأول، وذلك بعد خوضه لعدة مباريات مع “الكاستيا”.

وذكرت التقارير، أن “فينيسيوس جونيور لا يزال يدق باب جولين لوبيتيجي، المدير الفني للميرنجي، كي يدفع به في المباريات الرسمية للفريق الأول”.

وأضافت التقارير، أنه “كان هناك احتمال أن يلعب فينيسيوس في دوري الأبطال مع فريق الشباب، ولكن موقف النادي حاليًا يميل إلى الدفع به مع الفريق الأول”.

وأشارت التقارير إلى أن “إعطاء فينيسيوس مساحة في صورة الفريق الرسمية، كان مؤشرًا واضحًا أن إدارة الميرنجي تعتقد أنه سيصبح نجمًا”.

وتابعت التقارير، أن “إدارة ريال مدريد تعتقد أن اللاعب سيتطور سريعًا من خلال اللعب مع الكاستيا، وسيقنع لوبيتيجي بقدراته الفنية”.انتهى/25

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