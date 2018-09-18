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فيديو| مراسل الغد: الاتحاد الأوروبي يريد إنقاذ حكومة «ماي» من أي انهيارات
2018/09/18 | 14:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك إن سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق لا يزال ممكنا، ودعا توسك إلى التصرف بمسؤولية لتجنب هذه الكارثة.

وأوضح مراسل الغد أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإبعاد حكومة «ماي» عن أي انهيارات..

للمزيد من التفاصيل يتحدث سلامة عطاالله مرايل الغد في بروكسل مع الإعلامي وائل العنسي عبر النشرة الإخبارية.

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