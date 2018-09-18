معهد واشنطن:الكونغرس سيقر قانونا بفرض عقوبات اقتصادية على مليشيا العصائب والنجباء

2018/09/18 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 18 شتنبر 2018 - 2:09 م

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى، الثلاثاء، أن مجلس النواب الامريكي سيقر يوم غد الأربعاء قانونا ينص على فرض عقوبات اقتصادية على حركتي عصائب اهل الحق والنجباء.وذكر المعهد في تقرير ، أنه “من المقرر أن يقوم مجلس النواب الامريكي يوم غد بالتصويت على قانون ينص على فرض عقوبات اقتصادية على عصائب اهل الحق وحركة حزب الله النجباء”.وأضاف أن “واشنطن قد تعتقد ان نزع الشرعية عن هاتين المجموعتين امر ملح بشكل خاص بعد الانتخابات البرلمانية في العراق والتي زادت فيها مقاعد عصائب اهل الحق من مقعد واحد الى 15 مقعدا ، لذا فان فرض العقوبات الجديدة سيمكن من عرقلة العصائب في الحصول على دور بارز في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة”.وحذر التقرير من “نشوء عواقب سلبية من فرض عقوبات على هذه الجماعات على المدى القريب”، مشيرا إلى أن “تلك العقوبات من شأنها أن تخاطر بنتائج عكسية في لحظة حساسة بشكل خاص في العراق”.وتابع المعهد في تقريره أنه “يمكن للعقوبات أن تدفع العصائب والنجباء الى توحيد صفوفهما مما يؤدي إلى تقويض خطط الحكومة العراقية المقبلة لفصل قياداتها عن المجموعات التي ترتبط بهما”.

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