2018/09/18 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النفط تجهز المواكب الحسينية والأفران بالوقود استعداداً لزيارة عاشوراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2018/09/18 | 14:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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