إلغاء قرار استثمار المكتبات لأغراض تربوية

2018/09/18 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، عن إلغاء قراره باستثمار المكتبات لأغراض تربوية.وقال عضو مجلس المحافظة محمد الربيعي في حديث له، إن "المجلس الغى قراره السابق باستثمار المكتبات لأغراض تربوية بعد الاعتراض عليه من قبل 31 عضواً".

واضاف الربيعي ان "قرار الإيقاف يأتي لإصالة هذه المكتبات وعراقتها".

وأقر مجلس محافظة بغداد، في 6 آب 2018 قانونا يسمح باستثمار مكتبات بغداد وتحويلها إلى محلات تجارية.





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