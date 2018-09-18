مراسل آفاق في البصرة يتحدث عن زيارة الحلبوسي للمحافظة

2018/09/18 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مراسل آفاق في البصرة أن زيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى المحافظة على رأس وفد نيابي و وزاري لها أهمية كبيرة وتعطي أنطباعاً لدى الأهالي عن سعي الحكومة الجديدة لإنهاء الأزمات والمشكلات التي عصف بالبصرة لاسيما قضية تلوث المياه وإنعدام الخدمات ، وأضاف أن رئيس مجلس النواب عقد إجتماعات عدة مع الحكومة المحلية في البصرة بمبناها الجديد بهدف معرفة أسباب توقف المشاريع الستراتيجية والحيوية المهمة وسوء الخدمات والمتهمين بملفات الفساد المالي والإداري ، وأشار إلى أن البرلمان سيُشكل لجان مختصة في جميع المجالات بغية الوصول إلى الحلول المناسبة التي عرقلت إنجاز المشاريع في السنوات الأخيرة وإطلاق الأموال اللازمة لتنفيذ البنى التحتية في البصرة.

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