2018/09/18 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت عدد من المحافظات العراقية، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها يوم غد وبعد غد.كما اعلن رئيس مجلس النجف خضير نعمة الجبوري إنه "تقرر اعتبار يوم غد الاربعاء عطلة رسمية في المحافظة، باستثناء الدوائر المشمولة بالخطة الامنية والخدمية فضلا عن المدارس التي يجري فيها امتحان الدور الثاني"، عازيا السبب الى "منح الفرصة لابناء النجف لتأدية مراسم العاشر من محرم الحرام وتقديم الخدمة للزائرين المؤمل وصولهم من داخل العراق وخارجه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليكم المحافظات التي اعلنت عطلة رسمية غدا وبعد غد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليكم المحافظات التي اعلنت عطلة رسمية غدا وبعد غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).