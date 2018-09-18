2018/09/18 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي يؤكد الحفاظ على استقلالية القرار الوطني

بغداد/..



أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، على استقلالية القرار الوطني بعهد حكومته، فيما دعا الى التزام ذات النهج بالحكومة المقبلة.

وقال العبادي في بيان مقتضب تلقته "عين العراق نيوز"، أن "من الضروري الحفاظ على استقلالية قرارنا الوطني"، مبيناً أنه "حين تولى مسؤولية رئاسة الحكومة عام 2014 عاهد الشعب على الحفاظ على استقلال العراق وقراره ومواقفه دون انحياز طائفي".

وأضاف أنه "التزم بهذا العهد للشعب العراقي على الرغم من مصاعب هذا الموقف داخليا وخارجيا"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على هذا النهج الوطني المستقل وعدم الخروج عنه في عمل الحكومة المقبلة وعلاقاتها الخارجية مهما كلف الامر".



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