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محافظة بكوردستان تحدد الخطوط العريضة للدعاية الانتخابية وترفض امرا
2018/09/18 | 14:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأمنية في محافظة دهوك يوم الثلاثاء عن إصدارها تعليمات بما يخص الدعاية الانتخابية للانتخابات البرلمانية لإقليم كوردستان المقرر اجراؤها نهاية الشهر الجارية، مشددة على ضرورة الا ينعكس التنافس السياسي بين الكيانات على الأوضاع في المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية المحافظ فرهاد الاتروشي في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع بين الأطراف السياسية والجهات الأمنية المعنية ان "القائممقامية والدوائر الأمنية جاهزة للانتخابات".

وأضاف انه "ان يقال ان شخصا او منصبا حكوميا ليس لديه توجها سياسيا فهذا ليس موجودا في إقليم كوردستان".

وتابع المحافظ انه "طبيعي جدا تعدد الآراء والاهواء السياسية خلال التنافس في الانتخابات بالمحافظة ولكن ضمن اطار القانون والتعليمات التي ستعمم بهذا المجال"، مشددا "لن نسمح بتأثير التنافس السياسي على المحافظة".

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