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أسعار نفط أوبك ترتفع وتسجل أعلى من 76 دولاراً
2018/09/18 | 14:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأعلنت منظمة أوبك، الثلاثاء، أن سعر سلة الأوبك اليومي سجل أعلى من 76 دولاراً للبرميل الواحد.

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