أسعار نفط أوبك ترتفع وتسجل أعلى من 76 دولاراً

2018/09/18 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلنت منظمة أوبك، الثلاثاء، أن سعر سلة الأوبك اليومي سجل أعلى من 76 دولاراً للبرميل الواحد.

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