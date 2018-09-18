English | كوردى


مجلس بغداد يلغي قراره باستثمار المكتبات لأغراض تربوية
2018/09/18 | 14:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأعلن مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، عن إلغاء قراره باستثمار المكتبات لأغراض تربوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس بغداد يلغي قراره باستثمار المكتبات لأغراض تربوية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس بغداد يلغي قراره باستثمار المكتبات لأغراض تربوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ المحور الوطني: رئيس البرلمان يمثل العرب السنة وغير مرتبط باجندات اقليمية
⋙ الاتحاد الوطني : ننتظر استقرار التحالفات لنقرر مع من نتحالف
⋙ اكثر من مليون دولار .. منحة من كوريا الجنوبية للانشطة الانسانية في العراق
⋙ الموارد المائية تعلن انخفاض اللسان الملحي في البصرة بشكل ملحوظ
⋙ الرئيس بارزاني يهنىء حداد ويدعوه لايصال رسالة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو صادم لجزائري يعذب مختلا عقليا ويجبره على "النهيق"
⋙ فيديو - مارادونا يحقق الفوز في أولى مبارياته مع دورادوس المكسيكي
⋙ بالصور.. اسرائيل تتجسس على بشار الأسد
الأكثر شيوعا