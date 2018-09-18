مجلس بغداد يلغي قراره باستثمار المكتبات لأغراض تربوية

2018/09/18 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلن مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، عن إلغاء قراره باستثمار المكتبات لأغراض تربوية.

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