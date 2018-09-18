تركيا: المعارضة السورية في إدلب باقية بمقتضى الاتفاق مع روسيا

2018/09/18 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، إن المعارضة السورية في جيب إدلب الواقع تحت سيطرتها ستبقى في نفس المناطق الموجودة بها الآن في إطار الاتفاق الذي وقعته تركيا وروسيا.

واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الإثنين، على إنشاء منطقة جديدة منزوعة السلاح في منطقة إدلب ينسحب منها المتشددون المسلحون بمنتصف الشهر المقبل.

وقال كالين على تويتر إن روسيا وتركيا ستنفذان دوريات مشتركة في المنطقة وإن روسيا ستتخذ إجراءات للحيلولة دون وقع هجوم على إدلب.

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