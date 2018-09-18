العبادي للحلبوسي : المرحلة المقبلة تحتاج الى مزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

2018/09/18 | 14:22

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بغداد – عراق برس- 18 ايلول / سبتمبر : بحث رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،الثلاثاء ، المرحلة المقبلة وما تحتاجه الى مزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خدمة لمصالح الشعب العراقي .

ودعا رئيس مجلس الوزراء ” الحلبوسي العمل على تسريع انجاز القوانين ذات الاولوية التي تدعم التوجه نحو اعمار العراق واستقراره وازدهاره وتحقيق تطلعات شعبه وتلبية مطالبه المشروعة” .

من جهته اكد رئيس مجلس النواب اهمية الحفاظ على المكاسب الوطنية التي تحققت للشعب العراقي ووحدته وحفظ سيادته وثروته الوطنية ، مشيرا الى حرص البرلمان بدورته الجديدة على تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش بين العراقيين والتعاون مع السلطة التنفيذية والعمل على ادامة علاقات العراق مع محيطه العربي والاقليمي والدولي بما يحفظ امن واستقرار المنطقة ومصالح شعوبها .

وجرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية الالتزام بالاطر والتوقيتات الدستورية وضرورة تسريع تشكيل الحكومة العراقية وتكاتف الجهود لتطوير الخدمات واعمار جميع المحافظات وتلبية مطالب ابنائها ، كما شددا على حفظ وحدة العراق وشعبه الذي واجه عصابة داعش الارهابية وضحى وانتصر على الارهاب والطائفية بوحدته وبسالة قواته الامنية .



انتهى اح

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