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عضو بسائرون :لم نعلن  رسميا عن مرشحنا لرئاسة الوزراء
2018/09/18 | 14:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الثلاثاء، عدم الاعلان بشكل رسمي حتى الان عن مرشح تحالف سائرون لتولي منصب رئاسة الوزراء.

الزيادي  في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، قال ان " سائرون لم تعلن حتى الان عن اي مرشح لها لتولي منصب رئاسة الوزراء، وبخلاف ذلك هي مجرد اخبار اعلامية لا اكثر"، مشيرا الى ان " رئيس وزراء المرحلة القادمة لم يتم التوافق عليه حتى الان"، فيما لفت الى انه " تنصيب رئيس الوزراء بشكل رسمي لن يتم الا بتحقيق التوافق بين كافة الكتل السياسية تحت قبة البرلمان".

وبين الزيادي ان " اسم عادل عبد المهدي تم طرحه على السيد مقتدى الصدر لكن تحالف سائرون لم يبلغ به بشكل رسمي"، مضيفا ان " من ابرز الاسماء التي طرحت ايضا من قبل تحالف سائرون لتولي هذا المنصب هو القائد العسكري عبد الوهاب الساعدي واسعد العيداني".

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