القطاع الفندقي ينتظر الاستقرار السياسي والامني لإستعادة عافيته

2018/09/18 | 14:24

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

شكا مدراء فنادق من عدم استقرار الاوضاع السياسية والامنية في العراق، مؤكدين أن استقرارها يعني زيادة عدد الوافدين الاجانب وجلب العملة الصعبة الى البلد، في الوقت الذي تشهد فيه العملية السياسية "غليان مستمر" لإكمال ملامح الحكومة الجديدة.

وفي الحادي عشر من ايلول الجاري، أعلن الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط، زيادة أعداد الفنادق في العراق خلال عام 2017، مبيناً أن فنادق فئة خمس نجوم تشكل نسبة 1%.

وكانت "حصة الأسد" من نصيب محافظة كربلاء من حيث عدد الفنادق الموجودة في المحافظة، بنسبة 46.8%، فيما جاءت العاصمة بغداد في المرتبة الثانية، بنسبة 22.5%، بحسب الاحصائية التي أعلنها الجهاز.

وبالبقاء في العاصمة، قال، داود شمو خدر، رئيس مجلس إدارة فندق بغداد، في حديث أجري بالتعاون بين المركز العراقي الاقتصادي والسياسي و "الاقتصاد نيوز"، إن "أبرز التحديات التي تواجه السياحة في العراق هي الوضع الامني والسياسي التي لا تتيح منعت القطاع الفندقي من التقدم"، مبينا ان" نسبة الزائرين الاجانب الذين دخلوا الى فندق بغداد حوالي 30% ومن جنسيات مختلفة، التركية والاردنية والايطالية واللبنانية والفرنسية وغيرها".

واوضح شمو ان"عدد زائري الفندق خلال 2017 بلغ حوالي 20 الف زائر، وخلال الستة اشهر الماضية حوالي 12 الف زائر"، مشيرا الى ان "ما يميز فندق بغداد انه يجمع بين التراث والحداثة وهو اول فندق في العراق حيث مضى على إنشاءه اكثر من 60 سنة".

وعلى صعيد ذي صلة، أكد عماد جواد العبيدي، المدير العام لفندق بابل ورويك، إن "زائري الفندق بلغ خلال عام 2017 بحدود 70 الف زائر، وخلال والنصف الاول من عام 2018 حوالي 41 الف زائر، مبينا ان "نسبة الزوار الاجانب من مجمل الزوار للفندق خلال النصف الاول لعام 2018 حوال 58% وابرز الجنسيات من بريطانيا وامريكا وتركيا".

واشار الى ان "الخصائص التي يمتلكها فندق بابل تختلف عن بقية الفنادق ويعد منتجع سياحي لكثير من العوائل العراقية"، موضحا ان "الفندق يمتلك قاعات كبيرة التي تلبي رغبات الشركات الكبيرة والصغيرة، وتقام في الفندق مختلف المؤتمرات حتى على المستوى الحكومي".

وبين العبيدي ان "ادارة الفندق من قبل شركة عالمية "وور وك" ولدينا الرغبة بالتعاون مع شركات اخرى في مشاريع مستقبلية".

بدوره اكد، محمود شاكر المثنو، المدير المفوض لشركه فندق بابل، المدرجة في البورصة، إن "شركة فندق بابل مساهمة مختلطة، ممثلة بالقطاع العام بوزارة الثقافة وهيئة السياحة بنسبة 45%، والقطاع الخاص بنسبة 55%، مبينا ان" الواقع السياحي العراقي واجه صعوبات ومشاكل كثيرة أدت الى تقليص السياحة مما اثر في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدا ان "العراق يملك كل المقومات التي تنهض بالواقع السياحي ولكن صناعة السياحة لم تلاقي الاهتمام والدعم من قبل الدولة التي لم تطلق العنان للقطاع الخاص للقيام بدوره بتنمية القطاع الخاص في العراق".

واشار المثنو الى ان"القوانين والتشريعات العراقية المتمثلة بهيئة الاستثمار يجب ان تعمل على فتح الباب امام المستثمرين من خلال تشريع قوانين واضحة المعالم لجلب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى العراق حيث تعتبر هذه العملية اهم القنوات للحصول على التكنولوجيا وزيادة الخبرات الادارية وهذا يؤدي الى ايجاد طاقات انتاجية ايجابية تنعش المجتمع اضافة الى تطوير مختلف القطاعات التي تعاني من مشاكل مثل شحت رؤوس الاموال".

واضاف ان "شركة فندق بابل حققت ارقام مرضية من الارباح بالرغم من التكاليف التشغيلية العالية، وارباح الفندق حوالي مليارين و400 مليون في النصف الاول من العام الحالي".

وكشف المثنو عن أن "هناك نية لبناء مشروع ثاني وبنفس الاسم وشركة سياحية".

يذكر ان ايرادات القطاع الفندقي بلغت 316،6 مليون دينار خلال العام الماضي.

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