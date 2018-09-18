2018/09/18 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار النفط إلى الارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، كما تجاوز خام "برنت" 79 دولاراً مع مخاوف بشأن الإمدادات ووسط ترقب لبيانات المخزونات.

وصرح الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو أن المعروض النفطي يتعرض لتهديدات بسبب التحديات التي تواجه منتجي الخام الرئيسين مثل إيران.

ويترقب المستثمرون الإفصاح عن بيانات مخزونات النفط الأولية في وقت لاحق من اليوم من قبل معهد البترول الأمريكي على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية القراءة الرسمية غداً الأربعاء.

ويأتي الصعود في أسعار الذهب الأسود على الرغم من النزاعات التجارية المتواصلة بين أكبر اقتصادين حول العالم، حيث فرضت واشنطن تعريفات على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار كما تعهدت بكين بالرد الانتقامي.

وبحلول الساعة 10:49 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي تسليم شهر نوفمبر بأكثر من 1.2% ليسجل 79.00 دولاراً للبرميل بعد أن وصل إلى 79.37 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم شهر أكتوبر بنسبة 1.1% ليسجل 69.68 دولار للبرميل بعد أن وصل إلى 69.95 دولار للبرميل في وقت سابق من التداولات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تتحول للمكاسب.. و"برنت" يتجاوز 79 دولاراً) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تتحول للمكاسب.. و"برنت" يتجاوز 79 دولاراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).