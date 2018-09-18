2018/09/18 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال مؤسس شركة علي بابا "جاك ما" إن الاحتكاكات التجاربية بين أكبر اقتصادين حول العالم قد تستمر لمدة عقدين من الزمان مشيراً إلى أن من شأنها أن تخلف الفوضى لكافة الأطراف المعنية.

وقال "جاك ما" في حدث للمساهمين في مدينة هانجتشو، اليوم الإثنين، إن التوترات التجارية من المرجح أن تؤثر سلباً على الشركات الأجنبية والصينية على الفور، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وتأتي تصريحات "ما" بعد أن أقرت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار ووسط تعهد بكين بردود انتقامية على هذه الجولة الجديدة من الرسوم.

كما توقع مؤسس "علي بابا" أن الشركات الصينية قد تنقل الإنتاج إلى دول أخرى على المدى المتوسط للالتفاف حول التعريفات.

وأضاف الملياردير الصيني أنه ربما تفوز بالمعركة لكن لكن تخسر الحرب.

وقال رئيس "علي بابا" فيما وصفه بأنه الخطاب الأخير للمساهمين، إن هناك حاجة إلى قواعد تجارية جديدة على المدى الطويل كما طالب بتحديث منظمة التجارة العالمية.

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