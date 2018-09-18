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2018/09/18 | 14:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: قال الأمين العام لمنظمة "أوبك" إن هناك تهديدات تواجه معروض النفط بسبب بعض كبار منتجي الخام مثل إيران.

وأضاف محمد باركيندوا في تصريحات بالإمارات اليوم الثلاثاء أن إيران منتج ومُصدر للنفط هام للغاية، "وعندما يواجه إحدى منتجي الخام الرئيسين تحديات بشأن المعروض، فإن ذلك إحدى مصادر القلق التي تواجه كل من أوبك ومستهلكيها على السواء.

ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة نوفمبر المقبل تطبيق عقوبات اقتصادية على الشركات التي تستورد النفط الخام من إيران.

وفي أغسطس الماضي تراجع إنتاج إيران من النفط بمقدار 150 ألف برميل يومياً عند 3.58 مليون برميل يومياً.

وفي الأسبوع الجاري حذر باركيندوا من أن الصراعات التجارية والتوترات المالية في الأسواق الناشئة تهدد بكسح جماح الطلب على النفط، "لكن أزمات المعروض من إيران وفنزويلا قد تعوض هذا الأمر".

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