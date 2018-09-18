فيديو - مارادونا يحقق الفوز في أولى مبارياته مع دورادوس المكسيكي

2018/09/18 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر استطاع الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، المدير الفني السابق لمنتخب التانجو، ولفريق دورادوس المكسيكي الحالي، قيادة فريقه لأول فوز بعد توليه المسئولية رسميًا.

وكان أعلن النادي تولي مارادونا في وقت سابق من الشهر الحالي، مديرًا فنيًا للفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية المكسيكي.

واكتسح دورادوس المكسيكي ضيفه كافيتاليروس دي تاباتشولا ، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الأسبوع الـ8 من دوري الدرجة الثانية المسكيكي.



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سجل الإكواردوري فينيسيو أنجولو لاعب دورادوس ثلاثية من رباعية فريقه في شباك الضيوف في الدقائق 59 و61 و 75.

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وقلص الفارق لصالح تاباتشولا في الدقيقة 63 عن طريق سيباستيان إيبارز، الذي طرد بعد ذلك في الدقيقة 74 بعد تسببه في ركلة جزاء أحرز منها أنجولو الهدف الثالث له ولفريقه.

وسجل ألونسو إسكوبوزا، لاعب دورادوس الهدف الرابع في مرمى الضيوف في الدقيقة 86 ليقتل الأمل نهائيًا لتاباتشولا في العودة للمباراة مرة أخرى.

وبذلك يكون حقق دورادوس أول فوز له في الدوري الموسم الحالي، بعد 7 جولات، حيث كان هزم في 3 وتعادل في مثلهم قبل تولي مارادونا تدريب الفريق.

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