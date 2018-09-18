فيردناند: بوجبا يجب أن يتعلم من كريستيانو رونالدو

2018/09/18 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود ضياء فيسبوك تويتر يرى الإنجليزي ريو فيردناند مدافع مانشستر يونايتد السابق أن كريستيانو رونالدو يجب أن يكون المثل الذي يتعلم منه بول بوجبا.

بوجبا تعرض لانتقاادات كبيرة خلال الفترة الاخيرة بسبب تراجع مستواه مع أخبار عن احتمالية رجيله عن الشياطين الحمر مع ارتباط اسمه بالانتقال لبرشلونة.

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فيردناند قال في تصريحات صحفية: "رونالدو جاء إلينا كشاب وخرج كأفضل لاعب في العالم.



قضى مسيرته لا يفعل إلا تسجيل الأهداف وصناعتها، كان ذكياً للغاية في كل تصرفاته".

مدافع مانشستر يونايتد السابق أضاف: "يجب أن ينظر بول بوجبا لذلك ويتعلم منه ليكون واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لديه كبرياء واعتزاز بالنفس ولكنه صعب أن نراه عبر وسائل التواصل.



يريد أن يٌقال عنه أنه الأفضل في العالم، هناك رغبة كبيرة لذلك ولكن عليه أن يكون ذكياً".

مورينيو: بوجبا لم يطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد

اختتم فيردناند تصريحاته قائلًا: "ما زال مورينيو يحاول إيجاد المكان الأفضل لبوجبا، هل يتحرر هجومياً في وسط الملعب؟ يلعب على الأطراف؟ يتحفظ دفاعياً؟ ما زال لم يستطع إخراج أفضل ما فيه بعد".

مانشستر يونايتد حقق تسع نقاط من أصل 15 ممكنة في الدوري الإنجليزي ويستعد لافتتاح مباريات دوري أبطال أوروبا امام يانج بويز السويسري.





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