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اصابة خمسة مواطنين بهجوم مسلح في خانقين
2018/09/18 | 14:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاوري ازاد – ديالى اسفر هجوم نفذه مسلحين مجهولين في احدى القرى التابعة لقضاء خانقين، عن اصابة خمسة مواطنين بجروح متفاوتة بينهم ثلاثة إمرأة، وذلك بعد تصدي الاهالي للهجوم.

وقع الحادث في الساعة التاسعة من ليلة امس الموافق 17 ايلول الجاري، عندما هاجم مسلحين مجهولين يشتبه بأنتمائهم الى تنظيم داعش بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة قرية قاية […]

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