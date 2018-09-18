الصين تقدم شكوى لمنظمة التجارة بخصوص أحدث رسوم أمريكية

2018/09/18 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، إنها قدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، بخصوص رسوم جمركية تعتزم الولايات المتحدة فرضها على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار.

كانت إدارة ترامب قالت أمس، الإثنين، إنها ستفرض رسوما 10% على منتجات صينية إضافية بدءا من 24 سبتمبر/ أيلول، في أحدث تصعيد لنزاع تجاري آخذ بالتفاقم بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت الصين اليوم، إنها سترد، لكنها لم تحدد أي خطوات.

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