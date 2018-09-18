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الاتحاد الأوروبي ينتقد التعريفات الأمريكية على الصين
2018/09/18 | 16:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: انتقد الاتحاد الأوروبي قرار الولايات المتحدة بشأن فرض تعريفات جديدة ضد الصين، مشيراً إلى أن هذا نهج خاطئ في التعامل مع المشاكل بالتجارة الدولية.

وقالت رئيسة مفوضية التجارة في الاتحاد الأوروبي "سيسيليا مالمستروم" في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن هذا التصعيد مؤسف للغاية.

وقررت واشنطن فرض تعريفات جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار بداية من 24 سبتمبر المقبل على أن يتم زيادتها لـ25% في العام المقبل، الأمر الذي دفع بكين للتعهد باتخاذ تدابير انتقامية.

وأضافت "مالمستروم" أن الحروب التجارية ليست أمر جيد وليس من السهل الفوز بها.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يضغط من أجل إصلاحات منظمة التجارة العالمية التي من شأنها معالجة القضايا التي بررت بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم إضافية على 200 مليار دولار من الصادرات الصينية.

وكان الملياردير الصيني "جاك ما" طالب بتحديث منظمة التجارة العالمية مع التأكيد أن هناك حاجة لقواعد تجارية جديدة على المدى الطويل.

وتابعت: "نحن نتفق مع بعض الانتقادات التي قدمتها الولايات المتحدة تجاه الصين لكننا نختلف مع الأساليب التي تستخدمها الولايات المتحدة".

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