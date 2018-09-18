مسح: ثقة المستثمرين بالاقتصاد العالمي تتراجع لأدنى مستوى بـ7 سنوات

2018/09/18 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف مسح حديث أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد العالمي هبطت إلى أدنى مستوى في نحو 7 سنوات مع مواصلة تقييم الحرب التجارية العالمية كأكبر خطر محتمل.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الشهري الذي أجراه "بنك أوف أمريكا - مريل لينش" لمديري صناديق الاستثمار العالمية والصادرة اليوم الثلاثاء، أن 24% من المستثمرين يتوقعون أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي خلال الإثنى عشرة شهراً المقبلة.

وتعتبر هذه التوقعات هي الأسوأ بشأن الاقتصاد العالمي منذ ديسمبر 2011.

لكن وصلت التوقعات بالنسبة لأرباح الشركات بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 17 عاماً مع صعود الرهانات على الأسهم الأمريكية لأعلى مستوى بـ4 سنوات.

وفي الوقت نفسه، راهن المستثمرون العالميون على هبوط الأسواق الناشئة في حين ارتفعت حيازة المستثمرون للكاش إلى أعلى مستوى في 18 شهراً كما توقع مديرو الصناديق هبوط الأصول والموارد والسلع البريطانية.

ويواصل المستثمرون تقييم الحرب التجارية العالمية كأكبر المخاطر المحتملة على الرغم من أن هذه المخاوف قد تراجعت إلى حد ما خلال الشهرين الماضيين.

ومع ذلك، فإن خطر حدوث تباطؤ اقتصادي في الصين يشكل مصدراً متزايداً للقلق إلى جانب العواقب التي قد تترتب على التشديد الكمي على الأسواق، بحسب المسح.

وشمل مسح "بنك أوف أمريكا" 244 مستثمراً يديرون أصولاً بقيمة 742 مليار دولار.

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