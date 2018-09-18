2018/09/18 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مديرية المرور توضح سبب الكثافة المرورية في شارع القناة

18/09/2018 16:30:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / م .ك

اعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن حصول زخم وكثافة مرورية "غير طبيعية" بحركة سير المركبات في شارع القناة ببغداد لليوم الثاني على التوالي، عازية سبب الزخم الى بروز مفاصل "جوينات حديدية".

وذكر مدير السيطرة والمخابرة في مديرية المرور العميد حيدر رشيد القصاب، في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "شارع القناة (شرقي بغداد)، شهد لليوم الثاني على التوالي، ازدحاما وكثافة غير طبيعية بحركة المركبات للسير القادم من جسر المشتل باتجاه نفق جسر بور سعيد الاول".

وعزا القصاب، سبب هذه الكثافة الى "بروز مفاصل الجوينات الحديدية التي اصبحت شبه مطب بعد عملية قشط الطريق بالكامل التالف بسبب الحمولات الزائدة للكثير من مركبات الحمل"

وأوضح القصاب أن "مفارزنا ضمن قاطع مدينة الصدر، وبأشراف مباشر من قبل العميد سامي كاظم التميمي مدير مرور بغداد الرصافة والمقدم احمد جمعة امر قاطع مرور مدينة الصدر، قامت بامكانياتها المتواضعة بعملية تسوية الطريق مع الجوينات وبشكل مؤقت لتحقيق الانسيابية في حركة المركبات".

ودعا مدير السيطرة والمخابرة في مديرية المرور، "امانة بغداد للاسراع في المعالجة النهائية لهذه المشكلة".

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