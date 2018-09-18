مونشي يكشف السبب في قلة صفقات ريال مدريد عقب رحيل رونالدو

2018/09/18 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أوضح مونشي، المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، السبب في عدم تعاقد ريال مدريد الإسباني مع لاعب كبير عقب رحيل كريستيانو رونالدو، إلى صفوف يوفنتوس.

ورحل البرتغالي صاحب الـ 33 عاماً عن صفوف الميرنجي إلى يوفنتوس الإيطالي، في صفقة وصلت إلى 100 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال مونشي في تصريحات صحفية: "ريال مدريد لم يدعم صفوفه بلاعبين عقب رحيل رونالدو، لأن الفريق يمتلك إيسكو، وبيل، وبنزيما وغيرهم من النجوم".



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— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2018وتطريق مونشي إلى الحديث عن سوق انتقالات فريقه وقال: "نحن قمنا ببيع صلاح إلى ليفربول من أجل اللعب المالي النظيف، وسيكون كلويفرت الصغير هو استثمار المستقبل".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة روما في افتتاح دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا على ملعب سنتياجو برنابيو معقل الفريق الإسباني، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.





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