من هي جورجينا رودريجز ؟ كل ما تريد معرفته عن صديقة كريستيانو رونالدو

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما يعيش كريستيانو رونالدو أغلب حياته على مرأى ومسمع جميع الصحف والوسائل الإعلامية، ولكن لا تزال هناك بعض الأسرار عن علاقاته الشخصية منذ أن بزغ نجمه في عالم كرة القدم، ويعد الاقتراب منها ممنوعاً بالنسبة له، من أجل تقليل أضرار الشهرة الكبيرة التي يحظى بها.

وكان مهاجم يوفينتوس العالم قد واعد عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك لما يقرب من خمس سنوات، وذلك حتى يناير من عام 2015، ومن ثم انكسرت العلاقة بينهما بشكل مفاجئ، وكانت شقيقة الدون إيلما قد وصفت انفصالهما عن بعضهما البعض بأنه أشبه بالموت.

وبعدها، تم ربط رونالدو بالكثير من النساء، وهو أمر طبيعي بالنسبة لشخص مثله لديه ملايين المعجبين والمعجبات، ولكن في العام الماضي، ظهرت الإسبانية صاحبة ال22 عاماً لتكون الشريكة الجديدة للاعب البرتغالي.



حضورها في جميع حفلات توزيع الجوائز، مثل حفل ذا بيست لأفضل لاعب في العالم، كان بمثابة تأكيد لهذا المشهد، ومنذ ذلك الحين أصبحت جزءًا من عائلة رونالدو، كأم لأطفاله.

هذا ما نعرفه عن تلك الفتاة التي جذبت انتباه رونالدو.

من هي جورجينا رودريجز ؟

طبقاً لصحيفة ذا صن، تنحدر جورجينا من مدينة جاكا والتي تقع في شمال شرق إسبانيا، تعدادها السكاني هو 13 ألف نسمة، قريبة من الحدود الفرنسية وتبعد بمسافة 450 كيلو متر عن العاصة مدريد.

ويُقال أنها عملت كنادلة في بلدتها، قبل أن ترافق إحدى العائلات إلى بريستول في إنجلترا كجليسة، وأخيراً تواجدت في متجر غوتشي في مدريد ووُظفت كمُساعدة.

وتعمل جورجينا كراقصة أيضاً، ولكن منذ التقائها بكريستيانو رونالدو، تسعى إلى العمل كعارضة أزياء، من أجل الحفاظ على مظهرها العام الجديد.

كيف إلتقت جورجينا برونالدو ؟يُشاع أن رونالدو كان قد شاهد جورجينا للمرة الأولى في منطقة كبار الشخصيات، في حفل غوتشي وغايانا في مدريد، ولكن بالنسبة لتفاصيل أول شخصي بينهما فهذا غير معروف ويظل غامضاً حتى هذه اللحظة.

ومن ثم بدأت العلاقة بينهما تتطور شيئاً فشئاً، ولكنهما فشلا في الاختفاء عن أعين الكاميرات أثناء تواجدهما معاً في أماكن عامة في السنة الماضية، ولعل أبرز ما حدث، هو محاولة رونالدو للتنكر باستخدام شعر مستعار ونظرات شمسية، أثناء رحلتهما معاً إلى ديزني لاند في باريس في نوفمبر الماضي.

منذ ذلك الحين، بدأت جورجينا حضور المباريات، وبالطبع كانت جزءاً من عائلته التي سافرت لكل حفلات الفيفا لتوزيع الجوائز، وتواجدت وسط الحضور برفقة أمه، شقيقاته وابنه.

برغم عدم وجود أي إعلان حقيقي عن علاقتهما معاً في الصور التي تم نشرها على حسابات الثنائي على موقع إنستغرام، ولكن من الواضح للجميع أن الثنائي أصبحوا عنصراً واحداً

ماذا يخبئ المستقبل لهما ؟

مع رونالدو ، من يعرف ؟

من الواضح أن هذه العلاقة العاطفية هي الأقوى والأكثر جدية بالنسبة لرونالدو موخراً، وبالتحديد بعد انفصاله عن إيرينا شايك منذ عامين، وهي حقيقة تم تأكيدها بعد أن وضعت جورجينا مولودها الأول من رونالدو وهي طفلة صغيرة، لتكون رابع أطفال كريستيانو رونالدو الذي يبلغ من العمر 32 عاماً.

ويبدو أن علاقة جورجينا بابن كريستيانو جونيور جيدة، وهو الذي يحظى رونالدو برعايته الكاملة كما يعتني بوالدته دولوريس، ولكن تظل الهوية البيولوجية لوالدة جونيور لغزاً كبيراً منذ أن تمت ولادته في الولايات المتحدة في 2010.

وفي الواقع، اختلطت جورجينا بشكلٍ رائع مع كل أطفال الدون، ودائماً ما تلتقط معهم الصور في لحظات ممتعة ودافئة.

L o v e

وقد أوضح الاثنان أنهما يعيشان قصة حب، هذا ما قامت جورجينا بتأكيده على إنستغرام، عندما تواجدت على يخت رونالدو والذي كان يخضع آنذاك للتفتيش من قبل مسئولي ضرائب جزر البليار.

ومما لا يدعو للشك ستنتقل جورجينا للعيش في تورينو، لترافق رونالدو بعد انضمامه إلى يوفينتوس الإيطالي.

إنجاب المزيد من الأطفال قد يكون في اعتبارات الثنائي، ولكن الخطوة المنطقية المقبلة هي الزواج، دعونا ننتظر ونرى.

هل تتابع جورجينا مباريات رونالدو ؟شوهدت جورجينا في العديد من مباريات ريال مدريد، وعادةً ما كانت تجلس وتتحدث إلى جونيور في المقاعد المخصصة لكبار المسئولين.

وكانت قد نزلت إلى أرض الملعب من أجل الاحتفال مع رونالدو بالفوز على يوفينتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا في يونيو من العام الماضي.

وعلقت على حسابها الشخصي آنذاك بكلمة : محبوباي.

وفي كأس العالم بروسيا، شوهدت جورجينا وهي تتابع مباريات المنتخب البرتغالي وتُشجع رونالدو من المدرجات.

وقبل المباراة الأخيرة بدور المجموعات ضد إيران، إرتدت جورجينا قميص المنتخب البرتغالي بالرقم 7 وكتبت : هيا رونالدو، نحن نحبك.





