الخميس.. تحديد موقف سعد سمير من مباراة هوريا الغيني

2018/09/18 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر يخضع سعد سمير، مدافع النادي الأهلي المصري، لاختبار طبي يوم الخميس المقبل، لكشف أخر تطورات إصابته قبل مواجهة هوريا الغيني.

ويواجه الأهلي نظيره هوريا كوناكري، في إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل في ستاد "السلام" بالقاهرة.

وعانى سعد سمير من شد في العضلة الخلفية، تسببت في خروجه من المباراة دون استكمالها، ومشاركة محمد نجيب بدلًا منه.



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وبدأ سمير برنامجه التأهيلي للعمل على التعافي من الإصابة قبل مواجهة هوريا الغيني، بعد أن خضع محمد نجيب لعملية بالمنظار في غضروف الركبة.

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ويتحدد موقف مدافع الأهلي، سعد سمير، النهائي من المشاركة في مباراة هوريا يوم الخميس المقبل، ويعد غيابه عن اللقاء ضربة قوية للفريق الأحمر.

ويسعى الأهلي للعودة مجددًا إلى منصات التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وتفادي المفاجآت أمام هوريا كوناكري، الذي أجبر الأهلي على التعادل السلبي في مباراة الذهاب.

5⃣ - ما هي المباراة التي تنتظرها بفارغ الصبر اليوم؟ 😍#شات_جول pic.twitter.com/pkN5o9n3lr

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2018

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