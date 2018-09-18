أوغلو: تركيا وروسيا تبحثان مصير المجموعات المتطرفة في إدلب

2018/09/18 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف أوغلو في مؤتمر صحفي، تابعته الغدير، أن "تركيا سترسل تعزيزات لإدلب، بعد الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح، وستنفذ روسيا وتركيا دوريات مشتركة فيها.وتابع: "روسيا وتركيا ستنفذان دوريات مشتركة ومنسقة حول حدود إدلب.سنحتاج نشر قوات إضافية هنا".ومضى بالقول إن طريقي إم4 وإم5 السريعين اللذين يربطان الشرق بالغرب والشمال بالجنوب عبر منطقة إدلب، ويربطان مدينة حلب الواقعة تحت سيطرة دمشق بساحل البحر المتوسط، سيكونان مفتوحين أمام حركة المرور بنهاية العام.وأوضح وزير الخارجية التركي أن طائرات مسيرة، يمكن أن تشارك في دوريات إدلب السورية.وفي السياق ذاته، رحبت سوريا بالاتفاق حول محافظة إدلب الذي أعلن عنه في مدينة سوتشي الروسية، مؤكدة أن هذا الاتفاق كان حصيلة مشاورات مكثفة بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الروسي وبتنسيق كامل بين البلدين.وكان بوتين وأردوغان قد اتفقا، يوم الاثنين، في سوتشي على نزع السلاح من خط التماس بين قوات المعارضة والحكومة في محافظة إدلب، بحلول 15 تشرين الأول/اكتوبر.ووقع وزيرا دفاع البلدين على مذكرة تفاهم بشأن استقرار الوضع في إدلب.انتهى.ص.هـ.ح.

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