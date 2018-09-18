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مجلس البصرة : اتفقنا مع رئاسة البرلمان إنشاء صندوق لأعمار المحافظة ويمول بـ50% من واردات المنافذ
2018/09/18 | 16:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة / خاص…

أعلن مجلس محافظة البصرة ، الثلاثاء، عن عقد اتفاق مع رئاسة البرلمان على إنشاء صندوق تنمية وأعمار البصرة ويمول بـ50% من واردات المنافذ الحدودية وفصله عن الموازنة.

وقالت عضو المجلس أنوار مدلل لوكالة /المعلومة/ إن “مجلس المحافظة عقد اجتماع مع هيئة رئاسة البرلمان الجديدة  وعدد من النواب بما فيهم نواب المحافظة والمسؤولين التنفيذيين في البصرة”.

وأضافت ان “الاجتماع  طرح مشاكل البصرة بأكملها ومعاناة المحافظة مع الحكومة المركزية في عدم صرف المخصصات وتداخل الصلاحيات”.

وبين انه “تم الاتفاق على عدة أمور بينها إنشاء صندوق لتنمية وأعمار البصرة من خلال تنسيق رئاسة البرلمان مع وزارة المالية والحكومة المركزية على الأمر”، مشيرة الى ان “تمويل الصندوق سيكون عن طريق 50% من واردات المنافذ الحدودية  للبصرة تكون بمعزل عن ما يخصص من موازنات للبصرة”.

ولفتت الى ان “في البصرة تسع منافذ واقل منفذ تبلغ وارداته اليومية مليار دينار مما سيوفر مبالغ طائلة للصندوق”.انتهى25و

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