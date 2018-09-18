عمليات الفرات الأوسط للحشد تشارك بتأمين زيارة عاشوراء في كربلاء

2018/09/18 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلن قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي اللواء علي الحمداني، اليوم الثلاثاء، المشاركة في تأمين زيارة العاشر من شهر محرم في مدينة كربلاء.وقال الحمداني في تصريح لموقع الحشد اطلعت عليه" الغد برس"، إن "قوات الحشد الشعبي وبالتنسيق مع القوات الامنية تمكنت من تأمين الحزام الثاني لمدينة كربلاء المقدسة"، لافتا الى ان "قواتنا ستشارك الى جانب القوات الامنية بالخطة الامنية الخاصة بزيارة عشرة عاشوراء وزيارة الاربعين لتوفير الحماية للزائرين المتوجهين الى كربلاء المقدسة".

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