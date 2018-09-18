لماذا تحركت

2018/09/18 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت جلسات الاجتماع الثالث لبرنامج الشراكة الفردية والتعاون بين دولة قطر وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تعقد في المقر الرئيسي للحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل على مدى يومين.

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