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لماذا تحركت
2018/09/18 | 16:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انطلقت جلسات الاجتماع الثالث لبرنامج الشراكة الفردية والتعاون بين دولة قطر وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تعقد في المقر الرئيسي للحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل على مدى يومين.

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