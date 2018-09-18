شويغو يبلغ ليبرمان أن روسيا لن تترك تصرفات القوات الإسرائيلية دون رد

2018/09/18 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن روسيا لن تترك تصرفات القوات الإسرائيلية التي أدت لتحطم الطائرة الروسية دون رد.

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