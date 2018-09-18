ألمانيا ترحب باتفاق بوتين وأردوغان وتواصل المشاركة في المفاوضات حول إدلب السورية

2018/09/18 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، بأن ألمانيا ستواصل المشاركة في المفاوضات حول إدلب السورية مشيرا إلى ترحيب برلين بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي.

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