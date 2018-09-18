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الاتحاد الأوروبي يأمل بإسهام اتفاقية إدلب بين تركيا وروسيا بحماية المدنيين
2018/09/18 | 16:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانشيتش، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يأمل أن يضمن الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا بشأن إدلب حماية المدنيين وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.

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