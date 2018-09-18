عضو في حزب طالباني: ترشيح الديمقراطي شخصية لرئاسة الجمهورية سيخلق المشاكل

2018/09/18 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برساكد مسؤول اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة نينوى، غياث السورجي، اليوم الثلاثاء، ان حزبه تفاجئ بمطالبة حزب الديمقراطي الكردستاني بمنصب رئيس الجمهورية المقبل.وقال السورجي لـ"الغد برس"، انه "تفاجئنا اليوم في خطاب سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، الذي ذكر فيه انه من حقهم أن يكون رئيس الجمهورية من حصتهم"، مبينا انه "منذ بداية الانتخابات العراقية ونحن متفقون في جميع الامور ولاحظنا ان الاتحاد ساند الديمقراطي الكردستاني بانتخاب نائب رئيس مجلس النواب الثاني بدون قيد او شرط".

وبين انه "اذا كان بالفعل هناك مرشح للديمقراطي الكردستاني، لا بد أن نراجع الاتفاقات بين الحزبين وسيكون خلاف بيننا حول الموضوع وسيؤثر الترشيح وعلى العلاقات بيننا".واوضح ان "هناك عدة اسماء مرشحة كانت في السابق، ولكن في الآونة الاخيرة انحصرت بشخصين هما لطيف رشيد وملا بختيار"، مشيراً الى انه "مساء اليوم سيتم حسم تسمية رئاسة الجمهورية بالنسبة للجانب الكردي".

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