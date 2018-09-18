الحلبوسي: سيتم اعادة النظر في كل القوانين والتشريعات لمكافحة الفساد

2018/09/18 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، انه سيتم اعادة النظر في كل القوانين والتشريعات لمكافحة الفساد.وقال الحلبوسي في مؤتمر مع محافظ البصرة وعدد من النواب والذي تابعته "الغد برس"، ان "التظاهر حق مشروع لكل المواطنين، يجب ان يكون وفق الاطر السلمية بعيداً عن تخريب المؤسسات الحكومية"، موضحا ان "المؤسسات الحكومية ليس تابعة للاشخاص وانما هي حصراً للدولة".

واوضح انه "سنعمل مع الحكومتين المحلية والاتحادية على حل تقليل الازمات التي تمر بها البلاد، وخصوصاً ما يتعلق بتداخل الصلاحيات بين المؤسسات الخدمية"، مطالبا قائد عمليات البصرة بـ"حماية كل المتظاهرين السلميين في المحافظة".من جانبه قال محافظ البصرة اسعد العيداني ان "زيارة رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له ستكون لها ثمار ايجابية على المحافظة"، مؤكدا ان "الحكومة الاتحادية ستضاعف جهودها في حل ازمة البصرة".وفي غضون ذلك اشار النائب الاول لرئيس البرلمان حسن كريم الى ان "المحافظات العراقية جميعها متعاطفة مع البصرة، وترغب بحل مشاكلها باسرع وقت".يشار الى ان وفد نيابي كبير برئاسة محمد الحلبوسي، وصل صباح اليوم، الى محافظة البصرة من اجل بحث مشاكل المحافظة.

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