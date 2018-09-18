ملا بختيار: إذا عاد برهم صالح الى صفوف الإتحاد الوطني فسيكون أحد مرشحينا لرئاسة الجمهورية

2018/09/18 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - السليمانيةأكد القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، ملا بختيار، اليوم الثلاثاء، على أنه اذا عاد برهم صالح، رئيس التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة، الى صفوف الاتحاد الوطني الكوردستاني، فسيكون أحد مرشحينا لمنصب رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد إجتماعه مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد داعش، بريت ماكغورك، في السليمانية، وقال "لحد الآن لا يوجد قرار رسمي صادر من التحالف بشأن عودة برهم صالح الى صفوف الإتحاد الوطني الكوردستاني، وفي حال صدور هذا القرار بشكل رسمي بشأن عودته الى الحزب فسيكون أحد مرشحينا لمنصب رئاسة جمهورية العراق".يتبع...

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