رئيس الفريق الوزاري لحل مشاكل البصرة: سنعد خطط شهرية للمحافظين ونراقب ادائهم

2018/09/18 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص- واع

اكد رئيس الفريق الوزاري لحل مشاكل البصرة عبد الكريم الفيصل أن الفريق الوزراي سيعد خطط شهرية للمحافظين لمراقبة ادائهم.

وقال الفيصل في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) أن ” الفريق سيزود شط العرب بالماء لمعالجة الملوحة من خلال انبوب بطول 100 كليومتر من محافظة ميسان”

واشار الى أن ” العمل سيكون باتجاه اقامت سد شط العرب في البصرة باسرع وقت”

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