بالفيديو: انخفاض اللسان الملحي في البصرة والمياه الصالحة تتجه نحو المحافظة

2018/09/18 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللسان الملحي في البصرة بدأ بالانخفاض بعد زيادة الاطلاقات المائية للمحافظة من مشروع سدة العمارة بحسب وزارة الموارد المائية التي اكدت ان المياه التي تتجه صوب البصرة عذبة وصالحة لجميع الاستخدامات.وأضاف عدنان الساعدي، مدير الموارد المائية في ميسان: "منذ أكثر من 3 اشهر ومديرية الموارد المائية في ميسان مستنفرة كل طاقاتها وكوادرها موزعة على امتداد عامود نهر دجلة من اجل المحافظة على تسليك الاطلاقات المائية الموجهة الى محافظة البصرة العزيزة".(كلام محكي)

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