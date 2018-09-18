الاعلام الأمني: استشهاد واصابة 15 منتسباً في الأجهزة الأمنية بانفجار جنوبي كركوك

2018/09/18 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استشهد وأصيب 15 منتسباً في الأجهزة الامنية، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة على طريق {بغداد-كركوك}.وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان" اعتداء إرهابي بواسطة عبوة ناسفة استهدف عجلة تقل عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية على طريق {بغداد-كركوك}، ما أسفر الحادث عن استشهاد سائق العجلة وإصابة 14 آخرين كانوا بداخل العجلة معظمهم جروحه خفيفة".انتهى

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