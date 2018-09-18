English | كوردى


النقل تطلق اكثر من 125 حافلة مختلفة السعة لخدمة الزائرين في كربلاء
2018/09/18 | 16:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأخبار المحلية

الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 | 04:46 مساءً

| عدد القراءات : 2

النقل تطلق اكثر من 125 حافلة مختلفة السعة لخدمة الزائرين في كربلاء

بغداد/..اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، الثلاثاء، انطلاق حافلاتها من بغداد الى كربلاء لنقل وخدمة الزوار الوافدين الى المدينة المقدسة بمناسبة ذكرى زيارة العاشر من محرم الحرام

وذكرت الشركة في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، انه "تم اخراج اكثر من 125 باص وحافلة مختلفة السعة طابق وطابقين الى محافظة كربلاء المقدسة لخدمة الزوار".

واضاف انه "قد تم اعداد خطة عمل متكاملة لخدمة الزوار حيث ستعمل حافلات الشركة بين قطوعات مدينة كربلاء المقدسة بالتنسيق مع مجلس محافظة كربلاء والقوات الامنية والجهات المعنية الاخرى في كربلاء لانجاح خطة النقل والخدمات للزوار الكرام".انتهى16

 

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تطلق اكثر من 125 حافلة مختلفة السعة لخدمة الزائرين في كربلاء) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تطلق اكثر من 125 حافلة مختلفة السعة لخدمة الزائرين في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).


كامل التفاصيل في: عين العراق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ خبير: اتفاق إدلب يضع "هيئة تحرير الشام" و"جيش الإسلام" بين فكي كماشة
⋙ خبير يوضح أسباب قرار الرئيس السوداني بمنع التجديد للموظفين بعد المعاش
⋙ "تدمير الأسلحة الثقيلة وإبقاء حظر السلاح"... أبرز مطالب مجلس الأعيان الليبي
⋙ العثور على مواد متفجرة واسلحة واعتقال ارهابي في صلاح الدين والانبار
⋙ أيرلندا تجمع 14.3 مليار يورو من آبل قبيل طعن ضريبي
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| جلسة حوارية حول أزمة الأونروا وتأثيرها على حقوق اللاجئين الفلسطينيين
⋙ بالفيديو: انخفاض اللسان الملحي في البصرة والمياه الصالحة تتجه نحو المحافظة
⋙ بالصور.. اسرائيل تتجسس على بشار الأسد
الأكثر شيوعا