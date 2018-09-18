2018/09/18 | 16:49

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الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 | 04:46 مساءً

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النقل تطلق اكثر من 125 حافلة مختلفة السعة لخدمة الزائرين في كربلاء

بغداد/..اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، الثلاثاء، انطلاق حافلاتها من بغداد الى كربلاء لنقل وخدمة الزوار الوافدين الى المدينة المقدسة بمناسبة ذكرى زيارة العاشر من محرم الحرام

وذكرت الشركة في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، انه "تم اخراج اكثر من 125 باص وحافلة مختلفة السعة طابق وطابقين الى محافظة كربلاء المقدسة لخدمة الزوار".

واضاف انه "قد تم اعداد خطة عمل متكاملة لخدمة الزوار حيث ستعمل حافلات الشركة بين قطوعات مدينة كربلاء المقدسة بالتنسيق مع مجلس محافظة كربلاء والقوات الامنية والجهات المعنية الاخرى في كربلاء لانجاح خطة النقل والخدمات للزوار الكرام".انتهى16

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